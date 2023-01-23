Стрічку про історію лемків в Ужанській долині презентували на Закарпатті

Стрічку “Лемки. Слідами предків”, про лемків, які мешкали та мешкають в Ужанській долині, презентував БФ “Центр громадських ініціатив”. Ідея фільму полягала в кількох ключових моментах: привернути увагу молоді до історичної спадщини лемків і водночас показати близькість культур у Карпатському єврорегіоні.

— Територія розселення лемків сягає не тільки Закарпаття, а й східної Словаччини і трошки ширшого загалу, тому ми задумали, що головною героїнею цього фільму стала молода дівчина зі Словаччини, — розповів Varosh Андрій Вишняк, голова правління «Центру громадських ініціатив», — а її бабуся — уродженка Перечина, і вона хоче більше дізнатися про батьківщину бабусі і про історію цієї землі. За сюжетом ця дівчина звертається до нашої організації по допомогу і відбувається такий невеличкий екскурс з нею по Ужанській долині: Невицький замок, в Перечині вона відвідує гору Гурку, центр міста, краєзнавчий музей, “Лемківську садибу”. Весь сюжет зав’язаний на цьому. Водночас це і промоція цих туристичних об’єктів, фольклорних колективів, промоція нашої громади. Тому через цей фільм ми хотіли показати не тільки історію лемків і місцевого населення, але і показати теперішній стан нашої громади і її привабливість.

Ми дозволили собі показати близькість культур, близькість української і словацької мов, — каже Андрій Вишняк. — Головна героїня розмовляє словацькою мовою, а в Перечині до неї звертаються українською. Тому немає великою перестороги у спілкуванні між нами. Стрічка важлива і для самих закарпатців, для розуміння того, що в нас дуже багато культур змішано і ми дуже близькі один одному. Дуже багато родин пережили те, що родина була на Закарпатті, а тепер живуть у Словаччині і навпаки — такі родинні моменти нормальні. Це, можливо, закид на те, що для України, яка йде в Євросоюз, це нормально.

Створили стрічку “Лемки. Слідами предків” у рамках реалізації БФ “Центр громадських ініціатив” проєкту транскордонної співпраці. За словами голови правління фонду, фінансований проєкт програмою “Україна-Угорщина-Словаччина-Румунія”. Разом з партнерами зі Словаччини вони реалізовували проєкт з цілою низкою заходів: придбання котла для опалення музею в Перечині, і реставраційні роботи в музеї “Лемківська садиба”, і діалог між фольклорними колективами з нашими партнерами зі Словаччини.

— В рамках проєкту ми провели в Перечині етнофестиваль. Фільм був частиною цього обширного проєкту, — каже Андрій Вишняк. — До зйомок фільму ми залучали, і там є їхні коментарі і директора Закарпатського обласного музею архітектури і побуту, директора музею в Перечині, місцевих жителів — і все це намагалися відобразити в такій невеликій стрічці.

Тривалість стрічки — 28 хв. Сценарій та задум фільму належить Йосипу Чуприку, випускнику Перечинської школи-інтернату, який здобув режисерську освіту в Інституті культури в Києві.

Varosh,

Фото: Юрій Готра

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