Стейки та м’ясні делікатеси від Butcher: гурманам сподобається

Нещодавно в Ужгороді, на вулиці 8-го березня, розпочав роботу магазин органічної м’ясної продукції «Butcher». Ми поспілкувалися із засновниками та зрозуміли, що нам точно є чим з вами поділитися.

Філософія бренду «Butcher» вельми прогресивна та водночас лаконічна – сприяти розвитку культури правильного споживання м’яса та стейків в місті та регіоні. Органічність і новаторство – такі основні вектори діяльності відзначають вони для себе.

– Чому варто завітати саме в «Butcher»? Бо вперше в Ужгороді ми презентували стейки сухої витримки власного виробництва. Суха витримка м‘яса відбувається в спеціальних камерах з постійною циркуляцією повітря, температурним режимом від 1 до 4 градусів за Цельсієм та вологістю в межах від 60% до 75%. При цьому посилюється природний насичений смак яловичини. Процес ферментації м’яса триває від двадцять одного до ста днів, а справжні гурмани оберуть стейк з витримкою навіть 120 днів, – діляться засновники.

Важливо зазначити, що стейки сухої та вологої витримки виробляються виключно з бичків породи Black Angus. Саме ця яловичина має чудовий смак і надзвичайну соковитість. Знавці називають це м’ясо “чорною перлиною” скотарства, що справді підкреслює його якість і цінність, розповіли нам підприємці.

– Але не стейками єдиними. Основний акцент і гордість магазину «Butcher» – телятина і яловичина преміум якості. Крім того, справжні шанувальники зможуть потішити свої смакові рецептори і іншими, більш рідкісними, видами м’яса. Тільки-но уявіть: соковите м’ясо барана, ніжне ягня, невагома перепілка, вражаючий смак м’яса качки і не тільки. Скільки ж кулінарних звершень чекає на кожного відвідувача магазину? Залежить тільки від фантазії, – кажуть у «Butcher».

У магазині ви також знайдете безліч закордонних м’ясних делікатесів, а також не менш смачні аналоги власного виробництва. Серед них ароматна бастурма, в’ялене філе, пряне чорізо, ніжне прошутто, пармська шинка та інші. І це ще не все. Для тих, кого важко здивувати, тут презентують особливу закуску – равликів. Залишилось тільки обрати соус до смаку.

– Запевняємо, ми радо проконсультуємо кожного і поділимося всіма тонкощами приготування гастрономічних шедеврів, достойних зірки Мішлену, прямісінько вдома. Ми впевнено кажемо “ні” банальностям, тому для наших улюблених клієнтів під замовлення поставляємо дичину та м’ясо страуса, – інтригують засновники магазину.

Адреса: вулиця 8 березня, 48, збоку АТБ

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***Матеріал оприлюднено на правах реклами