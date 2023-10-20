Старшокласників в Ужгороді навчають основам надання першої медичної допомоги

Обласна організація Товариства Червоного Хреста проводить тренінги з основ надання першої медичної допомоги для школярів 9-11 класів в Ужгороді. Заняття проводять на базі ужгородського ліцею «Лідер».

Програма навчання розділена на кілька модулів, школярі вже завершили вивчення циклу, де навчалися надавати першу допомогу при зупинці серця. Наразі учасники тренінгів приступили до вивчення алгоритму дій при кровотечах, розповіла виданню Varosh інструкторка з першої допомоги Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Марченко.

«Разом зі школярами ми вивчали, як діяти у ситуаціях, коли людина без свідомості та без дихання і коли людина без свідомості, але дихає. Навчалися робити серцево-легеневу реанімацію та застосовувати зовнішній дефибрилятор. Наразі остання група закінчила цей цикл, і ми перейшли до вивчення теми кровотеч – які є типи кровотеч, як зупинити сильну кровотечу, що таке внутрішня кровотеча, як використовувати спеціальні засоби для зупинки кровотеч, як от турнікети, джгути. Також ми пройшли цикл про непрохідність дихальних шляхів», – розповіла Тетяна Марченко.

Заняття відбуваються у формі уроку, який триває, в середньому, близько 1,5 години. Впродовж вересня навчання пройшли 300 дівчат і 100 хлопців.

Тренінги для школярів триватимуть, як мінімум, до кінця року.

Під час занять учасники також вивчатимуть, як допомогти собі та іншим у випадку травм, як правильно транспортувати людину з пошкодженнями, як діяти в разі інших невідкладних станів – наприклад, при болях різного різної локалізації, при укусах змії, собаки чи комах, розповіла Тетяна Марченко.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Червоного Хреста Закарпаття

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