Старовинний винний льох: на подвір’ї Центру гунгарології в Ужгороді випадково виявили невідому печеру

Невідому печеру, яка, найімовірніше, слугувала винним льохом у давні часи, виявили під час робіт у саду Центру гунгарології УжНУ.

Як розповів у коментарі Varosh директор українсько-угорського навчального інституту УжНУ Олександр Шпеник, у жовтні 2023 року до 35-річчя Центру гунгарології на подвір’ї закладу робили ремонт. У ході робіт поруч із басейном несподівано провалився ґрунт і з’явився отвір.

З метою безпеки тоді тріщину перекрили. Нині ж у Центр запросили спеціалістів-спелеологів, щоби ті дослідили, що знаходиться на місці просідання ґрунту.

«Сьогодні спелеологи відкрили прохід, зайшли всередину і виявили там печеру, тунель з розгалуженнями. Найімовірніше, це був старовинний винний льох. Всередині знайшли порожню пляшку з-під вина», – розповів Олександр Шпеник.

За його словами, печера, видовбана у скелястій породі, має висоту близько 2,5 метри, довжину в 40 метрів та ширину в 4 метри.

Наразі, розповів Олександр Шпеник, стоїть питання про безпечну консервацію об’єкта. Відтак у Центрі гунгарології планують замовити та розробити фаховий дослідницький проєкт, аби з’ясувати вік і походження печери. Після чого винний льох можна буде зробити доступним для огляду для всіх охочих мешканців міста та гостей Ужгорода.

«Нашим історикам буде дуже цікаво визначити, коли це було побудовано, ким і як погреб був законсервований. Бо наразі видно, що інших входів до нього не було, лише один, який замурували, судячи з усього, багато десятирічь тому. В перспективі, після усіх необхідних досліджень, це може бути ще одна туристична родзинка міста», – розповів Олександр Шпеник.

Varosh,

Фото надані Олександром Шпеником

Відео з сайту Центру гунгарології УжНУ

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