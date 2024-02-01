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Старовинний винний льох: на подвір’ї Центру гунгарології в Ужгороді випадково виявили невідому печеру

1 Лютого 2024 152

Невідому печеру, яка, найімовірніше, слугувала винним льохом у давні часи, виявили під час робіт у саду Центру гунгарології УжНУ.

Як розповів у коментарі Varosh директор українсько-угорського навчального інституту УжНУ Олександр Шпеник, у жовтні 2023 року до 35-річчя Центру гунгарології на подвір’ї закладу робили ремонт. У ході робіт поруч із басейном несподівано провалився ґрунт і з’явився отвір.

З метою безпеки тоді тріщину перекрили. Нині ж у Центр запросили спеціалістів-спелеологів, щоби ті дослідили, що знаходиться на місці просідання ґрунту.

«Сьогодні спелеологи відкрили прохід, зайшли всередину і виявили там печеру, тунель з розгалуженнями. Найімовірніше, це був старовинний винний льох. Всередині знайшли порожню пляшку з-під вина», – розповів Олександр Шпеник.

За його словами, печера, видовбана у скелястій породі, має висоту близько 2,5 метри, довжину в 40 метрів та ширину в 4 метри.

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Підземелля Центру гунгарології

Наразі, розповів Олександр Шпеник, стоїть питання про безпечну консервацію об’єкта. Відтак у Центрі гунгарології планують замовити та розробити фаховий дослідницький проєкт, аби з’ясувати вік і походження печери. Після чого винний льох можна буде зробити доступним для огляду для всіх охочих мешканців міста та гостей Ужгорода.

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Знайдена у печері пляшка

«Нашим історикам буде дуже цікаво визначити, коли це було побудовано, ким і як погреб був законсервований. Бо наразі видно, що інших входів до нього не було, лише один, який замурували, судячи з усього, багато десятирічь тому. В перспективі, після усіх необхідних досліджень, це може бути ще одна туристична родзинка міста», – розповів Олександр Шпеник.

Varosh,

Фото надані Олександром Шпеником

Відео з сайту Центру гунгарології УжНУ

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