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Споглядати мистецтво: в артпросторі “Ліс” триває виставка творів молодих митців

8 Квітня 2024 2

Десята виставка від творчого об’єднання України Focus Group триває в артпросторі “Ліс” в Ужгороді. На виставці образотворчого мистецтва представлені твори у класичних та цифрових техніках. Серед учасників — Ніка Лоскоріх, Руслана Коваль, Олександр Немет, Еміка Сливчук, Андрій Ісайський, Неля Нодь, Віка Бібік, Ніка Шек т.ін. Твори, презентовані на ній, єднає рожевий колір квітучих сакур.

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Керівниця артпростору “Ліс” Юлія Дуб розповіла Varosh, що мета таких виставок — популяризувати мистецтво, популяризувати молодих сучасних художників, давати їм можливість показувати свою творчість, а ще  спонукати людей ходити на такі виставки і не тільки дивитися на твори мистецтва, а й купувати полотна, таким чином підтримуючи молодих талановитих митців. Таким чином започатковується гарна традиція мати вдома чи в офісі твори сучасного мистецтва.

Молодий художник Андрій Ісайський бере участь у кожній виставці Фокус групи, траплялося, що виставляв одразу 6 своїх полотен та скульптуру.

— Я з радістю долучився до об’єднання, тому що ідея була в тому, що молоді митці, студенти мали можливість виставлятися з уже професійними художниками, — розповів він Varosh. — Цього разу на виставці бере участь одна моя робота, “Два храми”. На ній зображені обласна філармонія, вона ж — колишня синагога, та греко-католицький собор.

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Юлія Дуб каже: в артпросторі найближчим часом заплановані події, спрямовані на вироблення цієї звички — мати мистецтво в себе вдома і приходити, споглядати його в галереї.

— Фокус групу хочеться активно підтримувати, тому що вони активні і це вказує на те, що молоді це цікаво, вони багато рефлексують на різні теми і хотілося б, щоб їх дивилися і бізнесмени, підприємці, депутати і творчі люди, — сказала вона.

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Виставка триватиме до 12 квітня, а вже 13 відкривається наступна виставка, цього разу фотовиставка, теж присвячена сакурі.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Емілії Семенюк та Ніки Лоскоріх

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# артпростір "Ліс" # виставка # живопис # популяризація мистецтва # Юлія Дуб

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