Десята виставка від творчого об’єднання України Focus Group триває в артпросторі “Ліс” в Ужгороді. На виставці образотворчого мистецтва представлені твори у класичних та цифрових техніках. Серед учасників — Ніка Лоскоріх, Руслана Коваль, Олександр Немет, Еміка Сливчук, Андрій Ісайський, Неля Нодь, Віка Бібік, Ніка Шек т.ін. Твори, презентовані на ній, єднає рожевий колір квітучих сакур.

Керівниця артпростору “Ліс” Юлія Дуб розповіла Varosh, що мета таких виставок — популяризувати мистецтво, популяризувати молодих сучасних художників, давати їм можливість показувати свою творчість, а ще спонукати людей ходити на такі виставки і не тільки дивитися на твори мистецтва, а й купувати полотна, таким чином підтримуючи молодих талановитих митців. Таким чином започатковується гарна традиція мати вдома чи в офісі твори сучасного мистецтва.

Молодий художник Андрій Ісайський бере участь у кожній виставці Фокус групи, траплялося, що виставляв одразу 6 своїх полотен та скульптуру.

— Я з радістю долучився до об’єднання, тому що ідея була в тому, що молоді митці, студенти мали можливість виставлятися з уже професійними художниками, — розповів він Varosh. — Цього разу на виставці бере участь одна моя робота, “Два храми”. На ній зображені обласна філармонія, вона ж — колишня синагога, та греко-католицький собор.

Юлія Дуб каже: в артпросторі найближчим часом заплановані події, спрямовані на вироблення цієї звички — мати мистецтво в себе вдома і приходити, споглядати його в галереї.

— Фокус групу хочеться активно підтримувати, тому що вони активні і це вказує на те, що молоді це цікаво, вони багато рефлексують на різні теми і хотілося б, щоб їх дивилися і бізнесмени, підприємці, депутати і творчі люди, — сказала вона.

Виставка триватиме до 12 квітня, а вже 13 відкривається наступна виставка, цього разу фотовиставка, теж присвячена сакурі.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Емілії Семенюк та Ніки Лоскоріх

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