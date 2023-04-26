“Спільно” ЮНІСЕФ: про щеплення розповідатимуть дітям в Ужгороді та Тячеві

Упродовж чотирьох днів, 27-30 квітня, у межах Всесвітнього тижня імунізації дитячі точки «Спільно» ЮНІСЕФ та МОЗ запрошують дітей на цікаві активності в Ужгороді та в Тячеві. Саме в цих двох містах відкрито дитячі точки «Спільно» ЮНІСЕФ, — пояснив Varosh представник комунікаційного центру вакцинації Віталій Завадяк.

Серед активностей для дітей проведуть пізнавальну вікторину, організують мегарозмальовку, буде яскрава фотозона, подарунки а також можливість зробити щеплення від небезпечних хвороб одразу на дитячих точках «Спільно» ЮНІСЕФ.

— Усі заходи “Дні любові до вакцинації” спрямовані на те, щоб нагадати про важливість дотримання Календаря профілактичних щеплень, пояснити дітям, як саме вакцини вчать організм захищатись від інфекцій та дати можливість надолужити пропущені щеплення тут і зараз , ЮНІСЕФ проводить інтерактивні івенти для школярів та дітей молодшого віку на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ, — розповів він.

“За підсумками 2022 року рівень охоплення рутинними щепленнями в Україні залишається низьким, — наголошують в ЮНІСЕФ. — Під час війни через відсутність доступу до чистої води, базових умов гігієни та медичної допомоги, перебування великої кількості людей одночасно у сховищах, потягах, тимчасових прихистках є ризик поширення інфекційних захворювань”.

Зі слів Віталія Завадяка, проводять такі акції, щоб збільшити охоплення рутинною вакцинацією дорослих і дітей.

Тож, 27-28 квітня на дитячі точки “Спільно” ЮНІСЕФ запрошують школярів, потрібна попередня реєстрація. А 29-30 квітня о 14:00 чекають усіх охочих.

Активності з можливістю вакцинації пройдуть в Ужгороді за адресами вул. Швабська, 25а та вул. Ференца Ракоці, 2 (біля Совиного гнізда), та у Тячеві на вул. Незалежності, 30.

Varosh

Фото ЮНІСЕФ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.