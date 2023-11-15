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Новини

Сьогодні виходять у рейси в напрямку Закарпаття 5 поїздів із жіночими купе

15 Листопада 2023 67

Як повідомляють в Укрзалізниці, сьогодні у рейси виходять загалом 8 потягів з жіночими купе.

Серед них – 5 поїздів у напрямку Закарпаття:

№81/82 Київ-Ужгород;

№41/42 Дніпро-Трускавець;

№75/76 Київ-Кривий Ріг;

№15/16 Харків-Ясіня;

№17/18 Харків-Ужгород;

№29/30 Київ-Ужгород;

№3/4 Запоріжжя-Ужгород;

Разом із тим, з огляду на ремонт колії на Закарпатті потяг Одеса-Рахів вийде у перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова – 17.11.⠀

Varosh

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# купе # поїзди # Укрзалізниця

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