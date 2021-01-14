Сьогодні БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентували нову пісню та пристрастний кліп (ВІДЕО)

14 січня гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував свою нову роботу – “Поклянись. Поцілуй. Обійми”. Команда каже, що ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом всього подружнього життя.

Головними героями відео стали Яна Цибульська та Дмитро Жук. Подружня пара станцювала композицію, у якій неначе прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у відео знімається і фронтмен гурту Сергій Танчинець.

Виникла ідея зняти саме танець, адже Сергій Танчинець довгий час перебував у проєкті “Танці з зірками”, і присвятив цьому частину життя. Ці всі емоції, які описані у новій пісні, танцюристи передали у відео.

Режисер відеороботи – Владислав Разіховський.

Прем’єра створена до 22-річчя гурту, 14 січня БЕZ ОБМЕЖЕНЬ святкує день народження.

Varosh