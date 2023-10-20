Собак, які допомагатимуть в реабілітації ветеранів, навчають на Закарпатті

На Закарпатті у межах спеціальної програми почали готувати службових собак, які допомагатимуть в реабілітації захисників та захисниць України.

Цей напрямок є унікальним для України та спрямований на психоемоційну реабілітацію бійців із застосуванням методів каністерапіі — різновиду психотерапевтичної допомоги за участю собак-терапевтів.

Наразі у межах програми перші три собаки вже проходять підготовку в Кінологічному центрі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Після навчання чотирилапих безоплатно передаватимуть на запит ветеранам. Також буде можливість обрати конкретну собаку певної породи, повідомили Varosh у Закарпатській ОВА.

Цей досвід запозичено від партнерів зі США, де каністерапію успішно застосовують в роботі з психологічними травмами військових, уточнили в ОВА. Чотирилапий друг, який потребує уваги і піклування, а натомість дарує позитивні емоції, завжди буде поряд та безмежно відданий своєму власнику.

Як підтверджує практичний досвід, спілкування з тваринами дозволяє бійцям швидше відновитися після перенесених захворювань i відійти від страху та тривог.

Заявку на отримання собаки ветерани зможуть оформити онлайн за посиланням.

Varosh,

Фото – Закарпатська ОВА

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