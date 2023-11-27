Снігова негода в Україні: яка ситуація та прогнози в Закарпатській області

У кількох областях України триває ліквідація наслідків, спричинених негодою.

Станом на 11:00 в Україні, за інформацією заступника керівника ОПУ Олексія Кулеби, було знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях.

Найскладніша ситуація – в Одеській, Полтавській, Київській та Миколаївській областях, там працюють штаби ліквідації наслідків.

Тим часом, у межах Закарпатської області проїзд дорогами державного значення забезпечений, уночі дорожники розчищали та посипали дорожнє покриття на перевалах. Наразі на перевалах зберігається сніжна та морозна погода. Місцями до -8. Рух автомобілів на перевалах забезпечено, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

У Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, своєю чергою, попереджають про очікуване ускладнення погодних умов у найближчу добу.

Як повідомив Varosh начальник облцентру з гідрометеорології Василь Манівчук, протягом доби 28 листопада синоптична ситуація визначатиметься улоговиною західного циклону та переміщенням через область фронтальних розділів.

“Завтра, тобто 28 листопада, вночі переважно значні снігопади, вдень з переходом в мокрий сніг, на низовині – в дощ. Опади будуть продовжуватись і вночі 29 листопада. Під час цих опадів сильного вітру не буде, максимально 7-12, тому у горах хуртовини можуть бути слабкими та помірними. Очікується також місцями налипання мокрого снігу, та ожеледь. На дорогах ожеледиця, на перевалах можливі снігові намети. Перерва в опадах буде короткою – вдень 29-го та вночі 30 числа. Друга половина дня 30 листопада-опади. 1 грудня, з великою ймовірністю, починається із інтенсивних опадів, переважно дощу, вночі мокрий сніг, у горах сніг. З великою вірогідністю буде знову даватись попередження на значні, а можливо і сильні опади (сніг, мокрий сніг, вдень – дощ.) Опади, більш ймовірно, будуть припинятись тільки з 2 або 3-го грудня, – розповів Василь Манівчук.

Попереджають синоптики і про лавинну небезпеку в горах впродовж 27-28 листопада, спричинену снігопадами та хуртовинами. Туристів відповідно просять звертати увагу на погодні прогнози і не наражатися зайвий раз на небезпеку.

Прогноз Закарпатського гідрометцентру на наступні 2 доби:

29.11: Хмарно, часом сніг, мокрий сніг, вночі місцями значний. Місцями туман та хуртовини. На дорогах більшої частини території області ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12, вночі та вранці у горах подекуди пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 1° тепла – 4° морозу, у горах до 7° морозу.

30.11. Мінлива хмарність, місцями сніг. Вночі та вранці горах подекуди туман та слабка ожеледь, на високогір’ї складні відкладення. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, в горах місцями вночі до 14°, вдень до 8° морозу.

Varosh,

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