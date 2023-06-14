“Сміття як сучасне мистецтво”. В Ужгороді прочитають лекцію про “теорію відходів”

Лекцію, яка торкається базових тез теорії відходів чи «теорії сміття» та аналізує окремі дослідження ролі сміття в культурі, прочитає в Ужгороді Богдан Шумилович – доктор наук, історик мистецтва, магістр нової та новітньої історії.

“Що таке сучасне мистецтво взагалі, чому й кому воно потрібне? А може, це все просто сміття? Як розібратися, що є що і чому деякі роботи, створені зі сміття, коштують мільйони? На якому етапі сміття стає мистецтвом і чому це важливо?, — йдеться в анонсі події. — Ми вже віддавна знаємо, що цінності як об’єктів, так і феноменів культури не є фіксованими сутностями чи значеннями, а змінюються в залежності від часу та обставин. Оскільки мистецтво безпосередньо має справу із цінностями, то воно чудово проявляє транзитність тих чи інших феноменів. Ми також поговоримо про працю Джіліан Уайтлі, яка у 2010 році написала книгу про мистецтво та політику сміття”.

Богдан Шумилович читає лекції в Ужгороді вже не вперше. Зі слів Тетяни Смріги, керівниці Cublo Art Center, ужгородці вже чули його лекції “Кітч у мистецтві та культурі”, “Мистецтво огидного”, “Історії медіа мистецтв”. Лекція “Сміття як сучасне мистецтво” — безкоштовна, пройде за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/YTAWFbM3EHxBeuPu8

Лекція відбудеться в п’ятницю, 16 червня, о 18:00, за адресою вул. Руська, 3 (з центрального входу одразу ліворуч).

Varosh,

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