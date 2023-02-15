Скасувати святкові дні 8 березня та 1 травня: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Проєкт закону №9009 “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят” оприлюднено на сайті парламенту.

В документі депутати замість Міжнародного жіночого дня (8 березня) пропонують святкувати День української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки. Автори законопроєкту також вважають за необхідне відзначати 9 березня день народження поета Тараса Шевченка.

Замість особливого статусу Дня праці (1 травня) депутати пропонують визнати на офіційному рівні День матері, що припадає на другу неділю травня.

Щодо 9 травня, то депутати вважають, що ніякого свята в цей день немає, натомість 8 травня в усьому світі є днем жалоби, днем пам’яті десятків мільйонів загиблих. Тому автори документа наголошують на необхідності вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні 8 травня, як в усьому світі, а не 9-го, що нав‘язано радянським тоталітарним режимом.

“Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний слід усунути інші комуністичні рудименти – насамперед 1 Травня (так званий День праці), який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху”, – йдеться в пояснювальній записці.

Таким чином, пропонується залишити тільки День пам’яті та примирення 8 травня, без вихідного дня.

Varosh

Фото: gettyimages

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