3 короткометражки та 1 мультфільм створили на кіношколі “Скалка” в Ужгороді

Кіношкола «Скалка» завершилася в Ужгороді. Цьогоріч вона пройшла на базі Ужгородського замку. Впродовж 4 днів учасники кіношколи вивчали етапи та нюанси кіновиробництва та створювали авторське короткометражне кіно.

Серед усіх проєктів Закарпатської фільмкомісії кіношкола «Скалка» має найдовшу історію: цього року вона відбулася вже вшосте, розповів у коментарі Varosh режисер, один із засновників Закарпатської фільмкомісії В’ячеслав Єгоров.

«Суть нашої кіношколи – це право людини на експерименти, випробування себе: ти прийшов, можливо, зробив помилки, але навчився на них. Або навпаки: створив чудову роботу, згенерував нові ідеї та рухаєшся далі, вдосконалюючись як кіномитець. Кіношкола дозволяє зрозуміти, ким ти є на сьогодні, і ким можеш стати. Наша кіношкола – дуже практична історія: ми завжди продукуємо контент. Це можна називати експериментальним короткометражним кіно, незалежно від того, в якому жанрі знімають учасники», – розповів В’ячеслав Єгоров.

Щороку викладачами школи стають митці, дотичні до кіно та кіновиробництва. Цього року серед лекторів був, зокрема, аспірант Львівської академії мистецтв Роберт Довганич. Торік учасники кіношколи мали нагоду попрацювати з представниками Одеської кіностудії тощо.

Цього року кіношкола «Скалка» проходила на базі Ужгородського замку, там же відбувалися і зйомки. У роботі школи взяло участь близько 30 людей.

Під час роботи кіношколи її учасники створили 3 «короткометражки» та 1 мультфільм. Через кожну з відзнятих робіт «червоною ниткою» проходить тема війни, розповіла продюсерка Юлія Єгорова.

«Одна з робіт заснована на почуттях переселенки, яка через повномашстабну війну приїхала на Закарпаття, опинившись тут без чоловіка, без дому, без минулого, і її хвилювання вилилося в стрічку. Ще одна робота стала практично рекламним промо для Ужгородського замку для проведення екскурсій. Одну історію відзняли за історією, придуманою ще однією переселенкою зі сходу країни: про те, начебто в замку зберігається перстень, який може припинити війну, однак за це треба віддати життя. Мультик теж – фактично про замок, але також на тему закінчення війни», – розповіла Юлія Єгорова.

Незабаром кінороботи, відзняті в рамках школи, будуть доступні на youtube-каналі Закарпатської фільмкомісії.

Varosh,

Фото надані Закарпатською фільмкомісією

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