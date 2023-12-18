Шоколадну скульптуру “Подорож у майбутнє” презентував ужгородський шоколатьє Валентин Штефаньо

Скульптуру з чорного, білого та молочного шоколаду презентував ужгородський шоколатьє Валентин Штефаньо у своїй кав’ярні на площі Петефі, 18. На її виготовлення пішло, якщо брати сукупно, близько двох днів, — розповів він Varosh.

— Збирав її десь тиждень, — каже Валентин. — Один день робив каркасні основи, в інший — сформував їх в дерево, в наступний зробив сани, потім сніжинки. Вчора (в неділю) її закінчив і повіз у кав’ярню, щоб наступного дня зібрати. І вийшло так цікаво, що збирав її вже на очах відвідувачів, які зайшли до нас випити кави.

Майже метрова заввишки скульптура зображує шоколадні санчата Святого Миколая, наповнені солодощами та окремо зробленою шоколадною картою України. Сани стрімко підіймаються серед кучугур білого шоколаду, запряжені 9 оленями з молочного шоколаду стрімкою дорогою з темного гіркого шоколаду.

Шоколадні скульптури Валентин Штефаньо виготовляє щороку на новорічні та великодні свята. Каже: рахунок не веде, але точно робить їх не менше 15 років.

Кондитер каже: напередодні Нового року планує виставити скульптуру на благодійний аукціон, який, ймовірно, проводитимуть благодійні організації краю. Отримані кошти спрямує на купівлю дрону для 101 бригади.

Varosg,

Фото за сторінки Stefanyo V&V

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