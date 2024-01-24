Шмигаль та Фіцо зустрілися в Ужгороді: підсумки

24 січня на Закарпатті відбулася зустріч прем’єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо.

Про домовленості, досягнуті під час зустрічі, розповів після її завершення керівник українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, глави урядів двох країн домовилися, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

«Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів», – повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, домовлено також, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Як повідомив Денис Шмигаль,

«Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн».

При цьому, глава українського уряду подякував словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи.

Окрім іншого, за підсумками зустрічі прем’єри двох країн підписали спільну угоду, покликану посилити двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги.

Зокрема, як повідомив Денис Шмигаль, цією заявою прем’єр-міністри України та Словаччини:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем’єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відомий своїми антиукраїнськими заявами. Так, напередодні візиту на Закарпаття він заявив, що хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Україні Братислава. Також Фіцо заявляв, що хоче нагадати, мовляв Словаччина більше не надасть Україні військову допомогу та блокуватиме вступ України в НАТО.

До всього, Фіцо назвав Україну державою, яка перебуває під “абсолютним впливом США” і висловив думку, що Україні “доведеться віддати частину своєї території Росії”.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Дениса Шмигаля

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