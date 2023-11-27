«Ші-хайку на трьох» за допомогою штучного інтелекту випустили в Ужгороді

Збірку японських хайку з використаням ChatGPT уклали троє ужгородських авторів – Іван Небесник, Антон Гуменюк та Роберт Петричка.

Загалом до книги увійшло 46 віршів. Збірку днями презентували в Ужгороді.

Як розповів у коментарі Varosh один із авторів збірки Іван Небесник, він зі співаторами завжди цікавилися східною культурою та східним мистецтвом, зокрема, й експериментували з поезією. Та до певного моменту ніколи не намагалися оформити власні експерименти у якийсь кінцевий продукт.

«Коли ми почали думати над тим, щоб творчі спроби укласти в одну книгу, саме з’явилися програми штучного інтелекту. Ми спершу просто імпровізаційно задали ChatGPT завдання скласти хайку. А трохи згодом виявили: незалежно від того, яким методом ти даєш завдання, результат завжди відображає автора. З одного боку, здається, це просто програма, вона робить все за тебе, але після кожної нової спроби було видно авторський стиль. Особливо це стало зрозуміло на етапі редагування», – розповів Іван Небесник.

На створення усього масиву віршів у співавторів пішло до 2 місяців, ще близько пів року тривав процес сортування та редагування.

Особливість класичного японського хайку – це 17 складів у вірші, записаних в один стовпчик. Тривірш при цьому має структуру 5,7,5 складів у кожному наступному стовпичку. Утім, за словами Івана Небесника, автори не прагнули цілковито дотримуватися класичної техніки створення хайку.

«Ми взяли техніку виключно за основу. Коли розуміли, що варто в якихось фрагментах дати трохи поступ у бік милозвучності або в бік сенсу, то робили це. Але в цілому намагалися дотримуватися класичної схеми», – розповів Іван Небесник.

При оформленні книги, щоб дотриматися загальної концепції, каже автор, витримали «естетику дзен»:

«Це мінімалістична форма, неконтрастні співвідношення тонів – сіра обкладинка, яку ми навмисно оформили так, наче вона потерта, як ризи дзенського монаха. Всередині також підкреслено мінімалістичний дизайн, щоб задати тон і настрій. Для друку обрали виразний український шрифт e-Ukraine, який дуже гарно виглядає на білому тлі. Єдина ілюстрація, яку використали у книзі – трикутничок авторства Роберта Петричка. Загалом намагалися якнайбльше в дизайні витримати такий орієнталістсько-мінімалістичний пуританський стиль».

Книга «Ші-хайку на трьох» вийшла у світ невеличким накладом у 100 примірників. Частину примірників збірки розсілали у низку українських бібліотек. Іншу частину залишили на продаж серед тих, хто побажає мати в книжковій колекції незвичне експериментальне видання.

Varosh,

Фото надані Іваном Небесником

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