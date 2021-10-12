Щоб поповнити мобільний телефон, більше не треба нікуди бігти

Партнерська публікація

Все необхідне у вас в руках.

Часом трапляються ситуації, коли телефонний зв’язок – це не забаганка, а справжня необхідність: обговорити важливий проект з колегами, зателефонувати рідним, повідомити про запізнення стає неможливим. Схожі неприємності стаються, коли ви перебуваєте у чужому місті й не маєте змоги включити навігатор, щоб безпечно та швидко дістатися в потрібне місце. І мова йде не про розряджений раптом телефон, а відсутність грошей на рахунку – відтак тарифний план не оплачений, а, отже, жодних дзвінків та інтернету.

Пояснюємо, як дистанційно поповнити мобільний телефон.

У світі, де все так швидко відбувається, справді інколи втрачаєш голову, намагаючись йти в ногу з часом. Втім, поповнити мобільний телефон тепер можна навіть не виходячи з дому. У мережі є шанс натрапити на допоміжні додатки, які так чи інакше спрощують наше життя. Власне, Bank24 – це саме те, що потрібно. Онлайн-сервіс вже встиг завоювати мільйони користувачів зручним функціоналом, швидкістю виконання операцій та найголовніше – послугами. На сайті є можливість швидко сплатити комунальні послуги, а також інтернет, кабельне та IPTV, оплатити податки та штрафи за порушення правил дорожнього руху, погасити кредити та навіть задонатити баланс улюбленої онлайн гри. Серед найактуальніших послуг є і поповнення мобільного рахунку.

Коли мова заходить про проведення грошових транзакцій, користувач повинен бути впевнений у безпеці не лише своїх фінансів, а й власних даних. Втім, завдяки сучасним технологіям вся інформація абсолютно захищена. Варто зазначити, що обмін даними криптографічно захищенний SSL-шифруванням, як і платежі – всі операції здійснюються за вимогами міжнародних стандартів безпеки PCI DSS.

Як скористатися сервісом?

Скористатися послугами Bank24 є можливість з будь-якого зручного для вас гаджета: комп’ютера, смартфона чи планшета. Щоб поповнити сотовий, знайдіть відповідну кнопку «Мобільний зв’язок» і вкажіть власний номер, оператора, в він якого обслуговується, а також суму, яку потрібно перерахувати. Зазначимо, що комісія при такій операції незначна, а відтак це суттєво зможе зекономити ваші кошти в майбутньому. Зареєстровані користувачі отримують більше зручного функціоналу, відтак ви зможете зберегти номер і не повертатись до його заповнення у майбутньому. Зареєструйтеся на сайті вже зараз – і ви зможете вирішувати рутинні справи буквально в два кліки. Зекономте ваш час та гроші, починаючи відсьогодні!

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