У прийдешню неділю віряни західного обряду відзначатимуть світле свято Великодня. З огляду на підготовку до свята та його велич, вихідні, що вже стоять на порозі, не будуть аж занадто щедрими на культурно-мистецькі події. Утім, містянам й гостям Ужгорода, що плануватимуть дозвілля, все-одно буде з чого обрати.

Пропонуємо традиційну афішу заходів, запланованих в Ужгороді на наступні три дні: знайомтеся та визначайтесь, чи то йти в театр, чи на майстер-класи, чи, можливо, долучитися до бігового дня?

А якщо ми якийсь із заходів випустили з уваги – залиште нам повідомлення про це у коментарях на нашій сторінці у Фейсбук, і ми обов’язково додамо його до переліку!

29 березня (п’ятниця)

Захід «Ділимося хлібом»

Захід, який допомагає гарно провести час у спільноті позитивних людей, відволіктися, а заодно пізнати, переосмислити себе, створити власними руками смачну випічку.

Під час заходу організатори пропонують виготовити Хліб (а саме великодню випічку), посмакувати ними теплими прямо з печі, а також поділитися з військовими, які лікуються в ужгородських шпиталях.

Усе необхідне для випікання забезпечують, дарують брендовані білі футболку, бейсболку і власне виріб, який разом приготують.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/dUmoa2PKGEPBf1dV8.

Час: 15:30—19:30.

Довідки:

телефоном 0800335786

Telegram https://t.me/kalmykov_info або @kalmykov_info

email m@kalmykov.info.

30 березня (субота)

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів.

Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:

1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);

2) роздрукувати особистий QR код;

3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

8:45 — збір

8:50 — розминка

9:00 — старт забігу

9:45 — заминка.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Вистава «Качка» Донецького академічного обласного музично-драматичного театру

Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини. Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного часопроведення в театрі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Льва Толстого, 12).

Дитячий майстер-клас «Равіолі та шоколадний фондан»

Равіолі – це експеримент із різними начинками: поєднанням сиру та шпинату, гарбузу та гіркого шоколаду, грибів та трав. Гра з формою та розміром, роблячи равіолі круглими, квадратними чи іншої форми.

Кулінарна студія «ЛАВР» пропонує зробити равіолі з куркою та грибним ароматним соусом. Що додасть страві неповторного смаку.

А шоколадний фондан? – Вишуканий десерт, улюбленець всіх ласунів. Тільки якісний темний шоколад з високим вмістом какао зробить його більш насиченим та надзвичайно смачним.

Дуже важливо стежити за процесом приготування десерту, щоб він був справжнім шоколадним фонданом. Тому Кулінарна студія «ЛАВР» вирішила навчити юних гостей саме цьому десерту, щоб вони змогли знову і знову спробувати його зробити вдома та здивувати своїх близьких таким чудовим десертом.

Час: 17:00.

Локація: вул. Анкудінова, 4.

Прем’єра вистави «Сімейна вечеря» Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв

Затишний вечір у родинному колі. Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв… Чи випадковим є збіг обставин, який вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення? Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої нашої вистави?

Режисер-постановник – Михайло Фіщенко.

Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Льва Толстого, 12, Мала сцена)

31 березня (неділя)

Вистава “Увіт папороті” Закарпатського обласного музично-драматичногго театру

Магічну лісову виставу-легенду про чарівний папороті створив головний режисер театру Анатолій Філіппов. Вона про боротьбу добра зі злом, про силу всередині кожного з нас, яка рухає нас вперед – до здійснення бажань.

Художниця-постановниця – Емма Зайцева.

Балетмейстери-постановники – Дмитро Сньозик Тарас Гамага.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Льва Толстого, 12).

Вистава “Вісім люблячих жінок ” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Невже для того, щоб дізнатись правду, потрібно когось вбити? Вісім жінок приймають правила гри! У великому маєтку із потужною брамою живе “дружня” сім’я, у якій кожен готовий зруйнувати іншу людину за будь-яку ціну, аби просто отримати любов. Чи гроші?

Ця історія – детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору. Ключ до розгадки – вже у її руках. Та хто з них – та сама “вона”?

Режисер-постановник та музичне оформлення – В. Семенцов

Художник-постановник та костюми – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева

Постановка пластичних номерів – Н. Фечо .

Час: 18:00

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Льва Толстого, 12).

Афіша доповнюється…

Тетяна Кашуба, Varosh

Титульне фото: AlexelA

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