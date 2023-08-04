Ще одна локація з платним паркуванням з’явиться в Ужгороді

З 9 серпня в Ужгороді запроваджують чергову локацію для платного паркування в Ужгороді — на пл. Жупанатська – вул. О. Довженка та збільшують кількість паркомісць на вже наявних зонах. Про це повідомили в Ужгородській міській раді.

Сплатити за паркування авто на місцях для платного паркування можна через спеціальний додаток «Smart Uzhhorod», відсканувавши QR-код з інформаційної таблички або терміналу. Також оплатити за паркування можна готівкою та карткою у синіх терміналах.

Нагадаємо, вартість години паркування – 25 гривень. Плата стягується із 8:00 до 19:00 у будні, у вихідні – безкоштовно. Тарифікація погодинна, перші 10 хв – безкоштовно. Досі платні місця для паркування були на на трьох локаціях міста – вулицях Олександра Фединця, Льва Толстого та площі Жупанатській.

Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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