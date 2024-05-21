Присвоєння звання Героя України: родина полеглого закарпатського прикордонника зареєструвала петицію до президента

З 14 травня на сайті президента України триває збір підписів під петицією про присвоєння звання Героя України молодшому сержанту ДПСУ Мирославу Тішкову. Воїн загинув влітку 2023 року під час оборони країни від росіян.

Петицію зареєструвала дружина полеглого захисника Світлана Тішкова. Збір підписів під нею триватиме ще 86 днів. Станом на зараз петицію підписало майже 3,5 тисячі людей. Загалом для розгляду петиції необхідно 25 тисяч голосів.

Уродженець с. Сімер Ужгородського району Мирослав Тішков із початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав Держприкордонслужби. Виконував бойові завдання із захисту країни у складі Львівського прикордонного загону.

«Під час несення служби неодноразово рятував життя побратимів, із замінованих полів забирав тіла загиблих, щоб рідні мали змогу гідно їх поховати та попрощатися. В останні місяці життя Мирослав був водієм моторного човна, що здійснював переправу наших військових на позиції через річку Сіверський Донець», – йдеться у тексті петиції.

20 червня 2023 року під час ворожого штурму та артилерійських обстрілів позицій українських прикордонників в районі населеного пункту Серебрянка Донецької області Мирослав Тішков загинув на полі бою, отримавши важкі поранення. Полеглому воїну було 43 роки. У чоловіка залишилися дружина та дві доньки.

Поховали Мирослава Тішкова 24 червня 2023 року в його рідному Сімері на Закарпатті.

26 липня 2023 року указом Президента України Мирослава Тішкова нагороджено Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Світлани Тішкової та Західне регіональне управління ДПСУ

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