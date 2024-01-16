Сезон грипу: скільки закарпатців захворіло та як відбувається вакцинація

В Україні триває епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як розповіла у коментарі Varosh головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик, з початку епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ захворіло майже 61 тисячу закарпатців.

Упродовж минулого тижня кількість звернень до закладів охорони здоров’я області з приводу респіраторних інфекцій збільшилася на 8%, порівняно із попереднім тижнем. Загалом впродовж тижня до медиків зі скаргами щодо респіраторних інфекцій звернулося 3392 особи.

«Інтенсивний показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу. Зважаючи на те, що школярі перебували на канікулах, це мало свій вплив і на рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції в регіоні. Якщо завжди на ГРВІ чи грип частіше хворіють діти, то минулого тижня кількість звернень серед дітей, навпаки, зменшилася на 3%, а серед дорослих – зросла. Всього захворіло 1659 дітей і 1733 дорослих, і це дорослі віком від 30 до 64 років», – розповіла Вікторія Тимчик.

Показники вакцинації від грипу в області

Вакцинальна кампанія, за словами Вікторії Тимчик, розпочалася одразу із епідемічним сезоном у жовтні 2023 року. З початку сезону 2116 закарпатців отримали щеплення проти грипу, розповіла епідеміологиня.

«Вакцинація від грипу не входить в обов’язковий календар щеплень, вона може бути або рекомендованою або здійснюватися за станом ризику та для груп ризику. Централізована закупівля Міністерством охорони здоров’я не здійснюється. Утім, минулого року Мінздоров’я отримало вакцину від грипу як гуманітарну допомогу від наших закордонних партнерів. Вона була розподілена на центри охорони здоров’я», – повідомила Вікторія Тимчик.

Цю вакцину використовували для безоплатної вакцинації першочергово для груп ризику, насамперед медичних працівників, пацієнтів із супутньою патологією, вагітних, дітей.

Як щеплять від грипу в Ужгороді та Мукачеві

Щепитися безкоштовно наразі можна у Мукачеві. Як повідомили у Мукачівській міській раді, безкоштовну вакцинацію від грипу корейською вакциною GCFLU проводять у медичному центрі «Сім’я». Згадана вакцина, зазначають у міськраді, ефективно захищає від 4-ьох типів вірусу грипу.

Вакцинацію проводять двічі на тиждень: в понеділок та четвер, з 9:00 до 14:00. У міськраді уточнили, що вакцини передані Міністерством охорони здоров’я в обмеженій кількості, тож безкоштовно можна буде щепитися, поки вони будуть у наявності.

Тим часом, в Ужгороді коштом державного розподілу вакцин безкоштовно вакцинують від грипу лише медиків, розповів для Varosh начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту Ужгородської міської ради Ярослав Глагола.

«Відповідно до розподілу вакцин, в Ужгороді вакцинація від грипу безкоштовна тільки для медичного персоналу. Наразі вже провакциновано 540 медичних працівників. Для населення централізованого розподілу немає, адже грип не включений у календар обов’язкових щеплень. Тому люди вакцинуються від грипу на власний розсуд, і вакцина є платною. Щеплення можна зробити у приватних клініках або у комунальних, придбавши вакцину в аптеці», – розповів Ярослав Глагола.

Вартість вакцинації від грипу у приватних клініках Ужгорода становить у середньому 650 гривень.

Кому варто подбати про вакцинацію від грипу

Епідсезон захворюваності на грип та ГРВІ триватиме до середини січня 2024 року. Вакцинуватися від грипу можна впродовж усього епідсезону.

Особливо важливо убезпечитися від грипу людям із груп ризику, для яких захворювання на грип може супроводжуватися тяжкими ускладненнями.

До груп ризику належать:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, військові тощо.

Varosh,

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