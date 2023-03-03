Сервісний центр протезування запрацював у Сваляві

Сервісний центр БФ “Protez Foundation” (США) відкрився 1 березня у Сваляві. Сюди можуть звернутися воїни, щоб виправити чи замінити протез руки чи ноги, — розповіли Varosh у центрі. З військовослужбовцями тут працюють 2 фізичних терапевта та 3 протезиста.

— Власне протези виготовляють в Америці, в Міннеаполісі, де є головний центр фонду, — розповіла представниця фонду Рахіль Камінська. — Людина може подати заявку, і через певний час отримати протез, безкоштовно. Люди їдуть в Америку, виготовленням документів займається команда волонтерів. Наш центр працює на волонтерських засадах, на донати людей. В Америці протези отримали 43 військові, двоє дітей і один цивільний. При виготовленні протезів перевага надається людям, які травмувалися у війні в Україні. Щоб солдати не їздили щоразу на сервіс в Америку, відкрили сервісний центр тут, в Україні.

Тут з військовослужбовцями працюють реабілітологи, техніки. У центрі сервіс уже пройшли 46 людей. Робота з кожним пацієнтом індивідуальна і триває по-різному.

Протези для військових та цивільних робить та встановлює лікар-протезист Яків Градинар, закарпатець, який кілька років уже працює у США. Тут він наразі навчає працівників центру встановлювати протези та обслуговувати їх.

У черзі на отримання протезів у “Protez Foundation” стоїть уже 700 людей. Заявку можна подати на сайті фонду.

Varosh,

Фото: Суспільне Ужгород

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