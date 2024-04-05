Сакури посадять у всіх територіальних громадах Закарпаття

Першу сакуру у Сваляві висадили в рамках 100-річчя появи цього дерева на Закарпатті. Цього року виповнюється 100 років з часу масового засадження сакур в Ужгороді, згідно облікових документів Чехословацької Республіки, розповів Varosh директор Закарпатської Туристичної Організації Федір Шандор. Цьому є і фотодокази, тому святкуємо 100-річчя сакур на Закарпатті.

— Ми вирішили, що в кожній територіальній громаді — а їх на Закарпатті 64 — має бути сакура з табличкою до 100-річчя, — пояснив він. — Також сакури ростимуть біля найвідоміших туристичних об’єктів. Наразі висаджено 26 сакур, перша сакура до 100-річчя була висаджена в Мукачеві торік, і до 22 червня ми посадимо 100 сакур в усіх ТГ Закарпаття.

Кожна “ювілейна” сакура супроводжується відповідною табличкою. Відтак в Ужгороді таких дерев буде близько 15-ти: вже посадили сакуру Глюка, в Дубриничах — сакуру Кашшая, буде сакура Закарпатських шарканів на честь 68-го батальйону.

Сотню дерев японської вишні обіцяють посадити до 22 червня — дня, коли задокументована висадка сакур в Ужгороді 22 червня 1924 року.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпатської Туристичної Організації

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