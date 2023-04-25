Ряд відео про красу міста зняли фотографи Ужгорода

Три відео про красу Ужгорода в стилі reels зняла команда фотостудії Zoom Studio. Перше вже доступне до перегляду на сторінці Ігоря Майхеркевича, співзасновника студії, в Інстаграмі.

— Давно вже не було якісного відеоконтенту про наше місто, тому ми з учнями нашої фотошколи, яка діє при студії, вирішили це надолужити і зняли три невеличкі відео під reels — “Послухай Ужгород”, “Ужгород місто мрія, уяви…”, “Ужгород місто свободи, відчуй”, — розповів Varosh Ігор Майхеркевич. — Це такий свого роду заклик до людей, щоб вони не шукали собі іншого дому, а старалися розвинути те, що в них є. Вірю, що якщо кожен буде свідомо відноситися до свого міста, якщо кожен зі свого боку зробить щось збудовуюче, то за рік будуть нереальні результати для нашого Ужгорода.

З його слів, Zoom Studio запланувало собі певний формат і спробує його втілити, зробивши таким чином свій вклад у цінність міста.

Два наступні відео, за словами Ігоря Майхеркевича, з’являтимуться в мережі впродовж тижня.

Varosh

Фото Zoom Studio

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