“Розповідали про війну через музику”. Хор “Кантус” повернувся з європейського турне

Академічний камерний хор “Кантус” повернувся з 13-го турне містами Швейцарії. Виступили вперше з повністю українською програмою, розповів Varosh художній керівник хору Еміл Сокач.

З його слів, історія відносин зі швейцарськими музикантами у хору тривала, вже 24 роки: з 1999 року, коли “Кантус” вперше поїхав у Швейцарію на запрошення двох волонтерів, які були на виступі хору в Ужгороді. З того часу турне відбувається щодвароки.

— Цього разу ми підготували спеціальну програму з хорових творів українських композиторів, — пояснив Еміл Сокач. — Ми включили і класиків, і сучасників, дали і духовну, і світську музику. І вийшли різні твори, об’єднані в цілісну композицію, як один цілісний твір — програма називалася “Звуки небес, голоси землі”. Програма ця була надзвичайно актуальна і ми це відчували по публіці, по тому, як нас слухали і приймали в переповнених залах. Глибина тих творів дуже розчулювала людей, власне, на це ми і розраховували, формуючи програму. Тому що в нас війна і це був не просто концертний тур, ми були амбасадорами країни у війні, які сповіщали світ про наше життя і говорили про це через музику.

Виступав хор у 13 містах Швейцарії, виконуючи твори в церквах, які максимально пристосовані до такого роду співу. Виконували твори Лисенка, Леонтовича, Стеценка, Станковича, Сильвестрова, Дичко, Фроляка та Польової. Підтримати хор приходили також українці, які тимчасово живуть у Швейцарії.

Поміж сольними виступами “Кантус” також співпрацював з іншими хорами, проводили співочі майстеркласи в Цюриху з молодіжним хором. Виступами хор охопив більшу частину Швейцарії.

Перед від’їздом у турне хор презентував цю програму — “Звуки небес, голоси землі” — в Ужгороді, в художньому музеї ім. Й.Бокшая.

Varosh,

Фото зі сторінки хору у Фейсбуці

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