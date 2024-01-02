Розподіл газу на Закарпатті з 1 січня здійснюють «Газмережі». Що це означає і як платити за послугу

Із 1 січня 2024 року послугу з розподілу (доставки) природного газу у Закарпатській області надає ТОВ «Газмережі».

Дію ліцензії АТ «Закарпатгаз» припинено. Тоді як ліцензію з розподілу природного газу видано Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала саме ТОВ “Газмережі”.

Varosh звернувся до нового оператора з розподілу (доставки) газу на Закарпатті, щоб з’ясувати, що значать ці зміни для краян, та як тепер здійнюється оплата за послугу з розподілу газу.

Як розповіли в ТОВ “Газмережі”, зі зміною оператора з постачання газу для споживачів газу на Закарпатті практично нічого не змінюється.

Єдине: починаючи з 1 січня змінюються способи передачі показників лічильника та банківські реквізити для оплати послуг.

Які реквізити вказувати при оплаті послуги з розподілу газу?

У зв’язку зі зміною Оператора газорозподілу оплату за послуги потрібно здійснювати за новими реквізитами Закарпатської філії ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ»:

ЄДРПОУ: 45365917

IBAN: UA583123560000026009300007458

п/р для побутових споживачів (населення): №UA853123560000026031301007458

п/р для непобутових споживачів (юридичні особи): №UA903123560000026032300007458

Якщо споживач має борг за розподіл природного газу перед АТ «Закарпатгаз» за минулі періоди, до 1 січня 2024 року, його необхідно сплатити за старими реквізитами.

Чи змінився тариф на розподіл із 1 січня?

Тариф на розподіл газу у новому році не змінився і становить 2,38 грн з ПДВ. При цьому, суми в платіжках залежатимуть від споживання впродовж минулого газового року.

Цей період містить так звані «опалювальні місяці», які є ключовими, адже за кількістю спожитого газу в цей період вираховується плата за послугу з розподілу (доставки) на наступний календарний рік.

Газовим роком називається період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного. Тобто для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу на 2024 рік береться кількість спожитого газу в попередньому газовому році (з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року). Щомісячний платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і не залежить від опалювальної площі, а тільки від спожитих кубів та зареєстрованих приладів.

Як оплати послуги з розподілу газу?

У ТОВ «Газмережі» відзначають, що важливо здійснювати оплату за послугу з розподілу газу щомісяця до 20 числа. Адже від цього залежить стабільність газорозподільної системи.

Для здійснення оплати можна обрати один зі способів розрахунку: каси банків; каси Укрпошти; додатки «Приват24» і Ощад «24/7»; термінали EasyPay.

Незабаром на офіційному сайті «ГАЗМЕРЕЖ» почне працювати Особистий кабінет, тож споживачі зможуть вносити показники лічильника, оплачувати послугу та відстежувати стан рахунку звичним способом.

Що таке послуга з розподілу (доставки) природного газу?

Послуга з розподілу газу – це комплекс робіт, який до 1 січня проводило АТ «Закарпатгаз», а відтепер – Закарпатська філія ТОВ «Газмережі».

Цей комплекс робіт включає:

роботу аварійно-диспетчерської служби у форматі 24/7;

обслуговування та утримання газових мереж та газорозподільного обладнання;

повірку, ремонт та заміну лічильників; придбання матеріалів;

оплата праці фахівців, які щодня підтримують роботу газорозподільної системи на належному рівні, тощо.

Крім того, підприємство інвестує в реконструкцію і модернізацію газових мереж. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском. Усі витрати контролюються НКРЕКП.

Окрім як на Закарпатті, з 1 січня “Газмережі” здійснюють розподіл газу також і в Рівненській області. Загалом у двох областях регіональні філії «Газмережі» розподілятимуть газ для понад 553 тисяч клієнтів.

Varosh,

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