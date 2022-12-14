Розкажіть світові про незламність українців: стартував всеукраїнський конкурс для старшокласників «Я — журналіст!»

1 грудня розпочався прийом робіт на ХІІІ всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт «Я — журналіст!». Цільова аудиторія конкурсу — учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, а також учні та студенти профтехучилищ та коледжів. Ключовим словом цьогорічного конкурсу організатори визначили незламність.

Організатор конкурсу — секретар Національної спілки журналістів України, засновник Школи універсального журналіста Віталій Голубєв. Співорганізатори — Видавничий дім «ОГО», Департамент освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Національний університет «Острозька академія». Цьогорічний конкурс проходить за підтримки Рівненської обласної

військової адміністрації.

Повне формулювання конкурсної теми звучить так: «Розповідаю світові про незламність українців». Учасники можуть розкривати цю тему, розповідаючи про незламність захисників України на фронті, а можуть висвітлити її на прикладах волонтерської діяльності, роботи вчителів, медиків, енергетиків, журналістів, підприємців, усіх, хто своєю самовідданою працею, своєю незламністю зміцнює Україну в умовах протистояння російській військовій агресії, робить внесок у нашу майбутню перемогу.

Робота може бути підготовлена в будь-якому жанрі, який обере учень — твір-роздум, інтерв’ю, портрет, репортаж тощо. На конкурс прийматимуть статті, фото та відео. Участь безкоштовна. Роботи прийматимуть до 1 березня 2023 року, оголосити підсумки й нагородити переможців планують у квітні 2023 року.

Конкурс «Я — журналіст!» проводиться з 2009 року. Народився він у Рівному, а з 2016 року став всеукраїнським. Відтоді нагородження переможців відбувається у Національній спілці журналістів України. Щороку конкурс «Я — журналіст!» збирає 500-800 учасників з усіх областей нашої держави. Традиційно найбільше конкурсантів — зі східних і південних регіонів України. Про призовий фонд дбає його організатор, залучаючи, за можливості, меценатів. Роботи переможців і учасників публікують на сайті «Я — журналіст!». Умови конкурсу «Я — журналіст!» 2022 року можна прочитати тут.

Головне фото: голова Національної спілки журналістів

України Сергій Томіленко вручає Гран-прі ХІІ всеукраїнського конкурсу “Я –

журналіст!” Артему Слободяникову, вихованцю «Зразкового художнього

колективу» гуртка «Школа журналістики» обласного Будинку художньої

творчості Миколаївської обласної ради (керівник Ірина Василенко). Київ,

грудень 2021 року.

Varosh

Фото надані Віталієм Голубєвим