росіяни підірвали Каховську ГЕС. Людей з 11 населених пунктів евакуйовують

російські війська підірвали Каховську ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення, — повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін сказав: розпочалась евакуація населення з потенційних зон затоплення. Ідеться про територію на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел. Загалом є загроза затоплення до 80 населених пунктів, — каже прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Через п’ять годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють — ДСНС, поліція, військові поруч», — сказав Прокудін.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (Дніпропетровська область) Євген Євтушенко зауважив, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає, приблизно на 15 сантиметрів за годину.

В “Укргідроенерго” кажуть: станція відновленню не підлягає, — пишуть в Ukraine NOW.

Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО. Екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву окупантами Каховської ГЕС зібрали в Кривому Розі Дніпропетровської області. Ситуацію там називають вкрай важкою.

Нагадаємо, Каховська ГЕС забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя. Канал було побудовано для зрошення земель південних районів України й північних районів Криму. У перші дні повномасштабної війни в лютому 2022 року російські окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.

Varosh

Фото: Цензор.нет

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