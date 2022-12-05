Ромб, камінь та вишивка: художниця Наталя Тарнай створює 3D-маски-обереги

Ужгородська художниця Наталя Тарнай здійснює мистецький проєкт “Маски-обереги”. Вона створила 12 3D-масок, якими можна маскувати обличчя наших воїнів на фото. Кожна маска складається з трьох елементів: форми ромба як основного мінімалістичного елементу, текстури каменю, як ознаки міцності українського воїна та традиційної української вишивки з символами, які здавна працювали як обереги.

— Мені не подобалося, коли обличчя прикривали смайликами чи котиками-песиками. Воно виглядало неестетично і несерйозно, — розповіла Varosh Наталя. — Ромб — це досить сильний символ і у вишивці і взагалі в орнаментиці, тому зупинилась на цій формі. Тим більше така маска, мені здалося, має досить гарно “сісти” на обличчя, тому що прикриє і лоба, і бороду, бо багато наших воїнів тепер носять бороду. І водночас я хотіла, щоб видно було очі людини.

Об’єми, які художниця використовує в масці, дуже часто використовують в модерністських будівлях. Вишивка — теж сильний символ, який працював як оберіг. Його художниця спроєктувала таким чином, що вишивка іде по каменю, по кам’яній основі.

Наталя каже, що використала орнаменти, які мають сильне емоційне наповнення. Там і 8-кутна зірка, і квіти, які вважалися елементами від зглазу і зла. Орнаменти вишивок художниця взяла з книги, за якою вишивала ще її покійна бабуся. Наталя скомпонувала на кожній масці від 2 до 4 орнаментів.

Так, маски-обереги тепер мають Луганщина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київщина, Вінничина, Хмельниччина, Рівненщина, Львівщина та Закарпаття.

Ці маски можна знайти в Телеграмі серед стікерів за назвою Ua masks, завантажити за посиланням: https://t.me/addstickers/Uamasks. Потім відкриваєте потрібну світлину в телеграм, тиснете на значок з олівцем і потім — на значок додати стікер, обираєте потрібний і прилаштовуєте його до обличчя на фото. І все: обличчя воїна захищене сучасним стікером.

У проєкті художниці також ідентичні наліпки, які можна буде клеїти на телефон чи ноутбук.

Varosh

Фото: Наталі Тарнай

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