Роман Сарай – новий голова Закарпатської обласної ради (доповнено)

На черговій сесії Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко склав повноваження голови. Про це стало відомо Varosh з місця події.

На сесію було підготовлено два проєкти рішення про звільнення голови Закарпатської обласної ради: одне на вимогу 27 депутатів, інше – заява від самого Володимира Чубірка. Депутати підтримали заяву 57 голосами.

Роман Сарай закінчив Ужгородський національний університет, кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства. Він був єдиним кандидатом, якого висунув Федір Шандор – депутат від президентської партії та майбутній посол України в Угорщині.

За кандидатуру нового голови облради – Романа Сарая (“Слуга народу”) проголосували 55 депутатів.

До речі, сьогодні у нового голови облради народився син. Про це сказав колега по раді Віктор Русин.

Зі слів Володимира Чубірка, він залишиться депутатом облради від партії “Рідне Закарпаття”, має чимало справ, якими займатиметься на цій посаді, втім наразі планує відпочити.

Основною причиною своєї відставки він назвав початок передвиборчої кампанії.

– 99 відсотків депутатів не мають претензій до моєї роботи, – сказав він.

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