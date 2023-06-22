Роман Олександра Гавроша про Ужгород ХІХ ст презентують у “Книгарні Є”

Ретророман Олександра Гавроша «Капітан Алоїз» показує Ужгород у ХІХ столітті. Це вже друге видання книги, збільшене на третину та містить більше історичних реалій, ніж видання 2013 року, — каже автор.

— Цей роман різноплановий, він має і фантастичну лінію, оскільки йдеться про переміщення в часі, із сучасності в 1871 рік, — розповів він Varosh. — І водночас він і сатиричний, тому що хто знає Ужгород і ужгородців, то може впізнати багатьох наших сучасників, які є прототипами героїв книги, і історичний, тому що в ньому показано цілий історичний пласт. Я захотів більше проробляти історичну лінію, тому що в нас майже нема історичної прози про Ужгород, а про 19 століття взагалі не чув нічого. Тому я й запалився цією ідеєю, щоб ми мали своє місто прописане.

Роман вийшов у харківському видавництві “Фоліо”, продається по всій Україні, є і в електронній версії. Олександр каже, що це дуже важливо, тому що більшість книжок, які виходять на Закарпатті, мають дуже обмежену зону розповсюдження. А тут про Ужгород можна прочитати на загальноукраїнському рівні.

Письменник додав, що ілюстрації в книзі — з газети “Сова”, яка виходила саме в 1871 році в Ужгороді, це була перша ілюстрована газета, і можна побачити типажі міста, карикатури, гравюри того часу.

На презентації, яка пройде у п’ятницю, 23 червня, о 18.00, відбудеться не тільки представлення книжки, але й прототипів, які послужили письменникові для створення персонажів.

Varosh,

Фото надані Олександром Гаврошом

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