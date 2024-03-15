Роботу анонімного телеграм-каналу з погрозами виявили на Закарпатті

Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради звернулося до Національної поліції та Департаменту кіберполіції з приводу анонімного телеграм-каналу, де зафіксовані погрози дітям у школах Мукачева.

Наразі правоохоронці займаються виявленням осіб, які таким чином сприяють дестабілізації ситуації в навчальних закладах, — пишіть в управлінні освіти. В школах забезпечено охорону.

Varosh намагається отримати більше інформації з цього приводу.

Зоряна Попович, Varosh,

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