Роберт Тіводор із Виноградова презентував пісню, присвячену матерям загиблих на війні воїнів

Співак Роберт Тіводор презентував на концерті 20 травня у Виноградові свою нову пісню — “В твоїх очах”. Роберт Тіводор, який до повномасштабного вторгнення росії був солістом гурту “Чаламада” тепер планує видавати треки як сольний виконавець.

— Наразі в лавах ЗСУ воюють чоловіки та жінки з різних куточків України, — каже він — Здавалося б, Закарпаття далеко від лінії фронту. Проте сьогодні ми не ділимо, хто звідки, Україна потребує всіх і кожного. Текст пісні “В твоїх очах” я довго носив в собі, вона нагніталась всередині мене через усі страшні новини в Україні. Це пісня про Україну в образі матері, яка чекає свого сина з війни. Це пісня про зміни, які відбулись з кожним свідомим українцем після 24 лютого 2022 року. І хоч війна прийшла в нашу країну раніше, наразі вона дійсно торкнулась кожного.

Співак каже, що до участі в гурті “Чаламада” ймовірно повернеться після Перемоги України.

Музику “В твоїх очах” створив Томаш Лукач, текст пісні написав Роберт Тіводор. Режисером, автором ідеї кліпу та сценаристом став Василь Переверзєв.

Разом з презентацією треку артист запускає збір на цільову допомогу військовим зокрема на тепловізори. (номер карти 5375411205850337; посилання на карту https://send.monobank.ua/jar/AgUP6YSj1o )

Varosh

Фото Роберта Тіводора

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.