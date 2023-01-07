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Різдво на Закарпатті: що і де відвідати під час свят
Для мешканців краю та туристів управління туризму та курортів Закарпатської ОВА склало невелику афішу заходів, які проходитимуть цих вихідних:
- Різдвяна коляда від творчих колективів Ужгорода – 8 січня (14:00 на площі Шандора Петефі).
- Коляда бетлегемів у центрі Мукачева – 9 січня (12:00, площа Кирила і Мефодія).
- Вистава «Зустрічаймо коляду» в театрі ляльок «Бавка» – 8 і 11 січня.
- Щоденні вистави у Мукачівському драматичному театрі.
- Різдвяно-новорічний концерт у Закарпатській філармонії «JINGLE BELLS» – 11 січня.
- Виставка “Різдвяні традиції краю: пряник” в Ужгородському скансені.
Також ще більше анонсів можна переглянути тут.
Varosh за інформацією управління туризму та курортів Закарпатської ОВА
Фото: Турінформ Закарпаття