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Новини

Різдво на Закарпатті: що і де відвідати під час свят

7 Січня 2023 13

Для мешканців краю та туристів управління туризму та курортів Закарпатської ОВА склало невелику афішу заходів, які проходитимуть цих вихідних:

Також ще більше анонсів можна переглянути тут.

Varosh за інформацією управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

Фото: Турінформ Закарпаття

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# анонси закарпаття # коляда # Різдво

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