“Результати виборів у Словаччині — це результат впливу російської пропаганди”, — Едуард Хеґер

Едуард Хеґер, прем’єр-міністр Словацької Республіки 2021-2023 рр.. на форумі Re:Open Zakarpattia 2023, що триває цими днями, сказав, що для Словаччини, як і для інших сусідів, важливо чи буде по сусідству демократична країна, чи на кордоні стоятимуть російські війська.

— Ви бачите результати виборів у Словаччині – це результат впливу російської пропаганди на словаків. У нас просто не було достатньо часу, щоб відреагувати на це. Фіцо вчетверте став прем’єром, це досвідчена людина, у нього вже інший кредит довіри у населення. Але якщо ти політик такого рівня, то пропаганда, яку ти несеш, поширюється блискавично, — сказав він.

Російську пропаганду він назвав одним із викликів, які стоять перед Словаччиною. Серед викликів він також назвав енергетичний виклик та можливий розкол у суспільстві стосовно підтримки України. З його слів, Україна має важливий потенціал не лише для Словаччини. Одна причина – економічна.

Едуард Хер сказав, що не можна забувати про пропаганду. Єдність народу і уряду може опинитись під впливом пропаганди та дійсно призвести до розколу. Звісно, не потрібно закривати очі на наявні внутрішні проблеми, але не можна допустити, щоб вони призвели до розколу.

— Продовжуйте реформи закупівель, судові реформи та інші, — скзав він. — Навіть попри війну потрібно частину ресурсів виділяти на відбудову та розвиток України. При цьому потрібно ділитись інформацією з іншими країнами та голосно говорити про все, що Україна робить. Бо в часи пропаганди ворог намагається заплямувати репутацію, тому всі мають чути про Україну як про вільну та процвітаючу країну.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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