Режисер із Ужгорода Антоніо Лукіч працює над фільмом “Люксембург, Люксембург”. У тизері знявся учасник “Курган & Agregat”

«Люксембург, Люксембург» – нова робота автора «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. Це історія про двох братів Колю і Васю, які вирушають у тривалу подорож до Люксембургу. Там один із них мріє познайомитися з батьком, якого не бачив із п’ятирічного віку, а інший воліє будь-що ухилитися від цієї зустрічі. Утім, неминучого не уникнути, і ця поїздка назавжди змінить життя Колі й Васі.

Інтерв’ю журналістки Лариси Липкань з Антоніо Лукічем: Антоніо Лукіч: «Мої думки тихі» – авторське кіно про самореалізацію, покоління і невиказані слова.

У короткому тизері (повна версія була презентована комісії Держкіно) знявся учасник хіп-хоп гурту «Курган & Agregat» Аміл Насіров. Він, імовірно, виконає одну з головних ролей. Ідея залучити його до зйомок виникла в Антоніо Лукіча після перегляду серії пародій на формат відеоінтерв’ю, яка вийшла на каналі «Блаженное село» протягом карантину.

Свій вибір актора Антоніо Лукіч пояснює органічністю виконавця і бажанням показати його поза публічним образом. Також планується, що у стрічці знімуться інші учасники «Курган & Agregat» – Раміл Насіров і Євгеній Володченко, а також постійний актор фільмів режисера – Андрій Лідаговський, відомий за головною роллю у «Мої думки тихі».

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Проєкт бере участь у 14-му пітчингу Держкіно. За результатами першого етапу фільм набрав найбільшу кількість балів. Знімальна група очікує рішення комісії.

Продюсери фільму – Володимир Яценко («Атлантида», «Додому», «Дике поле») та Анна Соболевська («Додому»). Виробництво «Люксембург, Люксембург» здійснюватиме кінопродакшен ForeFilms. Зйомки заплановані в Україні та Люксембурзі, знімальний період – на березень-травень 2021 року, кінотеатральний реліз – у листопаді 2022 року.

Довідка:

Антоніо Лукіч – український режисер кіно й серіалів, відкриття року за версією Української кіноакадемії та премії кінокритиків «Кіноколо». Тріумфатор «Золотої дзиґи». Його дебютний фільм «Мої думки тихі» зібрав понад 10 мільйонів гривень у прокаті та за декілька місяців отримав статус культового. Кажуть, що після перегляду фільму значно виросла частота і кількість дзвінків мамам (статистика наразі збирається).

«Курган & Agregat» – український хіп-хоп гурт, відомий треками «Кровавый кулак», «Габелі», «Лове (Love)». Лірика колективу зосереджена на любовних переживаннях героїв, їхніх екзистенційних пошуках і сільській романтиці.

Varosh

Головне фото: кадр із тизеру.