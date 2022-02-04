Репертуар Закарпатського драмтеатру на лютий

Режисер Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв Михайло Фіщенко розпочав роботу над постановкою вистави Неди Нежданої «Угода з ангелом». Це не перше звернення найбільшого театру області до творчості відомої київської драматургині. Торік Закарпатський муздрамтеатр поставив її чорну комедію «Той, що відчиняє двері».

Нині заслужений артист України Михайло Фіщенко ставить її фарс-фантасмагорію «Угода з ангелом», в якій поєднуються прийоми французької комедії з міфологією та фантастикою. Як зізнається авторка, містичну п’єсу переслідує число 13, адже була написана в 2013 році і опублікована в збірці «13 сучасних українських п’єс» та антології комічної драми «Ажіотаж», де кількість текстів також 13. Раніше «Угода з ангелом» ставилася в Київському театрі сучасної драми та комедії і в театрі-студії в Чернівцях. Нова прем’єра Закарпатського муздрамтеатру очікується у березні.

А 4 лютого Закарпатський муздрамтеатр на малій сцені показав виставу Бернарда Слейда «Same time, next year». У суботу, 5 лютого, о 18.00 на великій сцені покажуть комедію Робіна Ховдона «Ідеальне весілля». У неділю, 6 лютого, о 12.00 малечу чекає казка Е.А.Гофмана «Мишачий король або Лускунчик», а о 18.00 «шерегіївці» покажуть драму Леонарда Герша «Вільні метелики».

Varosh за інформацією Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв