Прем’єру вистави про Августина Волошина покажуть в муздрамтеатрі

Передостання прем’єра 78-го театрального сезону Закарпатського муздрамтеатру — “Щоденник Президента” — відбудеться в суботу, 15 червня на Малій сцені театру. Виставу присвятили 150-річчю від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина.

— У виставі йдеться про Августина Волошина, його відносини з інституціями. Ця тема була дуже закрита, ніхто про неї не знав, — каже артист драми, провідний майстер сцени Василь Шершун. — Звичайно, що постановки на Великій сцені — інші, тут постановка буде більш камерною.

Вистава не нова, пояснили Varosh в театрі, її вже двічі ставили на Великій сцені театру, однак тепер вона дещо змінена по мізансценам, прибрано багато сцен, та змінено акторський склад. Вистава — психологічна драма, поставлена за п’єсою Івана Козака “Судний час”, сценічний варіант підготував головний режисер театру Анатолій Філіппов. Головного героя — Августина Волошина — гратиме Заслужений артист України Олександр Мавріц.

Вистава розрахована на глядача різного віку, заплановано два прем’єрні покази на Малій сцені — 15 та 25 червня. Початок вистави 15 червня — о 19:00. Квитки — в касі театр, або за посиланням.

Загалом, упродовж цього театрального сезону актори Закарпатського музично-драматичного театру поставили близько 12 прем’єр, з них цього року — 6. Ще одна планується в липні.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з репетиції Діани Вишневої

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