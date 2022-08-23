Реабілітація на дому: Центр неврології та нейрохірургії в Ужгороді запустив нову послугу

Обласний клінічний центр неврології та нейрохірургії днями запустив послугу реабілітації хворих на дому. Лікарка-реабілітолог Катерина Знов’єва розповіла Varosh, що в першу чергу таку допомогу надаватимуть ужгородцям, які перенесли інсульт і мають важкі рухові обмеження, мають наслідки складних бойових травм та людям, які потребують відновлення після великих операцій на хребті.

— Тобто тим людям, які не можуть самі дійти до Центру, лежачим хворим, — пояснила вона. — Ми їх не можемо взяти, тому що в нас немає можливості взяти таку кількість стаціонарних пацієнтів. Тому ми намагаємося допомогти їм в домашніх умовах, щоб хоча б мінімально покращити стан пацієнтів. Це не є класична реабілітація на дому в тому вигляді, як ми собі уявляємо.

Людину спочатку консультує лікар фізичної та реабілітаційної медицини, а потім фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевти займаються з людиною. Вони відвідуватимуть людину вдома 1-2 рази на тиждень, надаватимуть їй допомогу і водночас навчатимуть цьому домашніх. За словами Катерини Зінов’євої, водночас із допомогою вони консультуватимуть і наглядатимуть за тим, чи правильно домашні доглядають за людиною, яка одужує.

Для пацієнтів, за словами лікарки, це безплатно — витрати покриває Національна служба здоров’я України.

Щоб лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний та ерготерапевт приходив до вас додому, потрібно заповнити гугл-форму та описати стан пацієнта: https://cutt.ly/VXI5Owt