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Реабілітаційне відділення для військових відкриють у Мукачеві

8 Травня 2023 52

Реабілітаційне відділення для відновлення 50 військових відкриють у Мукачеві. Інформація про це з’явилася на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбуці.

“Відділення діятиме на базі госпіталю, корпус якого був збудований ще у 1890 роках і потребує колосального ремонту, — йдеться в дописі. — Для необхідних робіт першочергово ми виділили 26 мільйонів гривень і ще 7 мільйонів на обладнання”.

Зі слів Олексія Зеленського, підполковника, заступника командира госпіталю з морально-психологічного забезпечення, тут можна буде проходити повний комплекс реабілітаційних заходів.

Наразі на Закарпатті військовослужбовці відновлюються окремо в закладах охорони здоров’я, які законтрактовані по пакету “Реабілітаційна допомога в лікарняних або амбулаторних умовах”. Як сказав Varosh директор департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний, сьогодні в області діє 14 таких закладів.

Varosh,

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# госпіталь # мукачево # Пшеничний # реабілітація

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