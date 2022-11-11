Re:Open Zakarpattia: Мустафа Найєм назвав умови відбудови України

Повноцінна відбудова української інфраструктури почнеться тільки після повного завершення війни. Однак для цього Україні потрібно напрацювати механізми залучення коштів і зробити їх використання максимально прозорим. На цьому під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022 наголосив заступник Міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

“Експертне коло, люди, які займаються інфраструктурою, наразі залучені у відбудову, модернізацію, однак всі ці речі стануться тільки після того, коли ми переможемо. Зараз левова частина зусиль уряду направлена на те, щоб вижити. Це не в тому сенсі, що все так погано, однак наразі немає ситуації, коли ми вже пройшли якусь кризу і можемо думати про те, як відновитись”, – каже Мустафа Найєм.

Найважливішими, за словами Найєма, для Мінінфраструктури зараз є питання логістики, доставки чутливих вантажів, їжі ліків та експорту продукції за кордон. У цих галузях мова про відновлення, а тим більше модернізацію, почнеться ще не скоро.

За словами чиновника, наразі ведуться переговори щодо фінансування відбудови інфраструктури України. Однак для цього необхідно виконання кількох умов. “Перше – це прозорість використання цих грошей. Друге – визначення пріоритетів розподілу коштів. Третє – визначення стейкхолдерів, органів влади чи інших гравців, які будуть впливати на їх розподіл. Якщо виникнуть найменші сумніви у тому, що це було зроблено прозоро, це вдарить по репутації країни, фондів”, – підкреслив він.

Окремо заступник міністра наголосив на необхідності спрощення приватно-державного співробітництва у відбудові інфраструктури. За його словами, наразі ця процедура дуже громіздка і тривала, що призводить до пересторог у представників великого бізнесу: “Механізми такого співробітництва вже працюють навіть у тих країнах, які ми вважаємо “відсталими”, але які дали можливість приватним інвесторам входити у партнерство з державою, даючи конкретну перспективу повернення своїх коштів та управління своїми активами”.

За його словами, у парламенті готується законопроект, який спростить такий вид співпраці та залучення приватних коштів. Фінансування, яке надаватиметься Україні на відбудову, надаватиметься з певними умовами. Як приклад Мустафа Найєм навів виділення угорським урядом коштів на ремонт дороги на Закарпатті. 50% контрактів за цим проектом мав виконувати угорський підрядник. Однак в Україні швидкі процедури для виконання таких проектів тільки створюються.

Ужгородський прес клуб



Фото Наталії Радченко