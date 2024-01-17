Письменник Остап Українець прочитає лекцію в Ужгороді

Співавтор проєкту «Твоя підпільна гуманітарка», письменник та перекладач Остап Українець приїде на Закарпаття на запрошення видання Varosh, щоб поспілкуватися на тему “Культура на часі. Чому не варто відкладати розвиток та збереження на потім”.

“Українська культура отримала через цю війну безпрецедентну нагоду бути почутою. І не просто бути почутою, вона стала популярною органічно. Люди почали цікавитись Україною і їм почало подобатись те, що вони дізнаються. Як ми будемо поводитися з цим далі, як ми будемо просувати і розвивати її далі залежить лише від нас, — каже Остап Українець в інтерв’ю для видання #Букв. — Так, зараз для цього ідеальні умови, але: а) немає достатнього сприяння держави б) у нас є певна ієрархія своїх у культурі і так склалося, що ієрархія своїх із тими людьми, котрі фактично займаються українською культурою, а не паразитують на ній, перетинається далеко не всюди”,

Реєстрація на зустріч — за посиланням: https://forms.gle/ AiG8DDbg14FwVD3T8

Після лекції буде Q&A-сесія, де слухачі зможуть поставити свої питання спікеру.

Подія відбудеться 26 січня, о 18.00 в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33/а).

Varosh

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