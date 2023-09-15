Призові місця з ліплення вареників отримали у Словаччині дві команди з Закарпаття

Дві закарпатські команди – “Закарпатські паленята” (колективи Ужгородського Скансену) та “Закарпатські ґаздині” (Закарпатський народний хор) – взяли участь у святкуванні у словацькому мусті Свидник Днів європейської культурної спадщини. У щорічному міжнародному змаганні з приготування вареників обидві команди отримали призові місця – за швидкість приготування та за оригінальність.

-Там не було переможців, – сказала Varosh завідувачка відділу науково-освітньої роботи закладу Тетяна Сологуб-Коцан. – Майже кожна команда отримала якийсь приз за особливість приготованих вареників. Ми наліпили вареники з картоплею та шкварками та вареники з лекваром – такі вареники на Міжгірщині називаються паленята. Справилися ми за 45 хвилин, наліпивши 86 вареників – 38 з картоплею та 48 з лекваром.

Кожній команді видавався кілограм борошна з якого команди мали наліпити не менше 50 вареників. За кожною командою був закріплений працівник Музею української культури у Свиднику, який фіксував усі моменти змагання.

Команда Закарпатського народного хору отримали приз за оригінальність вареників. Художня керівниця хору Наталя Петі-Потапчук розповіла Varosh:

— Ми ліпили їх за спеціальною технологією, як ліплять у Полтаві, – сказала вона.

Артисти Закарпатського хору настільк надихнулися участю у змаганнях у Свиднику, що, повернувшись додому, сьогодні зібралися і наліпили вареників для наших хлопців-військовослужбовців, які лежать у лікарнях Ужгорода.

— Наліпили біля 900 вареників з картплею і сиром, — сказала Наталя Петій-Потапчук. — Ми їх передали волонтерам з Руху підтримки закарпатських військових, вони їх заморозять і вже при нагоді розвезуть хлопцям. Особисто я було просто вражена тим, наскільки наші дівчата ґаздині, наскільки вони дружні і єдині в бажанні допомогти! Пишаюся нашим колективом неймовірно!

Varosh.

Фото зі сторінок Ужгородського скансену та Закарпатського народного хору в мережі Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.