«Прислухаємося до дітей»: як учительки з Костянтинівки змінюють шкільний простір

Восени минулого року освітянки потрапили на навчальну програму від Фестивалю соціальних ініціатив Plan B. Учительок разом із представниками та представницями шкільного самоврядування на онлайн-зустрічах вчили, як писати заявки та реалізовувати проєкти. Згодом народився проєкт FreeSky. Це перший такий простір серед шкіл Донецької області, каже Олена Давідова.

«Ми моніторили стан подібних просторів на базі інших закладів освіти та прийшли до висновку, що їх не існує. Тому ми хочемо власним прикладом інфікувати громаду міста та області створювати ті зміни, до яких прагнемо, а не чекати на них», — додає керівниця закладу.

Кошти на утримання та розвиток загальноосвітніх закладів мають виділяти органи місцевого самоврядування. Школи також отримують субвенції на це з державного бюджету. Однак існують проблеми в розподілі грошей, зокрема суб’єктність. Тому частина закладів освіти не отримує їх у повному обсязі, зазначає Служба освітнього омбудсмена. Забезпечення шкіл залежить від того, наскільки заможна громада. Водночас частина громад, як фінансово спроможних, так і неспроможних, частку витрат на утримання та забезпечення закладів освіти перекладають на батьків.

Простір FreeSky відкрився цього липня. Спочатку проводити в ньому заходи запрошували дитячі садки. Наразі тут вже організували осінню ярмарку для школярів і школярок, перші уроки та ранкові кола з учнями початкової школи. Хоча навчальний рік нещодавно почався, на простір вже є попит. Іноді бувають навіть накладки.