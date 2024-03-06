У межах проєкту учасники бойових дій та люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, зможуть отримати безоплатні послуги із зубопротезування у будь-якому медичному закладі області на власний розсуд.

Безоплатне зубопротезування раніше здійснювали лише 5 медичних закладів у різних районах Закарпаття, повідомляють у Закарпатській ОВА.

З метою забезпечити якісний доступ до цих послуг фахівці кількох департаментів обладміністрації розробляють зміни до поточної «Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки». Згадана програма передбачає компенсацію витрат на лікування медичним закладам.

Зміни до програми регламентуватимуть процес надання послуг із зубопротезування для ветеранів та людей із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, на безоплатній основі. При цьому, пацієнт зможе обирати медичний заклад на власний розсуд – чи то комунальний, чи приватний.

Наразі фахівці опрацьовують механізм відшкодування витрат стоматологічним закладам за надані послуги з обласного бюджету. Для одного випадку буде передбачена компенсація у межах 10 тис. гривень.

Проєкт змін до програми має бути розглянутий та проголосований на черговому засідання сесії Закарпатської обласної ради, що відбудеться 21 березня, повідомляють у Закарпатській обласній раді.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Армія Inform

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