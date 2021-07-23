Projector.Humanitarium запустив новий формат — відеокурси

У Projector.Humanitarium з’явились відеокурси — серії лекцій на нішеві теми. Навчання проходить самостійно, без семінарів та домашніх завдань, а закріпити отримані знання допоможе фінальний тест. Вже запустили шість курсів.

Projector.Humanitarium прагнуть зробити освіту ще доступнішою, тож запустили формат відеокурсів, який дає можливість навчатись без прив’язки до часу.

«Сьогодні темп життя прискорюється, тому часу на навчання стає все менше, а підтримувати work-life balance — все складніше. Тож ми вирішили, що формат, де ти не прив’язаний до певних часових рамок, якнайкраще підходить сучасній людині», — Аліса Бучнєва, голова Projector.Humanitarium.

Відеокурс — це серія лекцій на нішеву тему, яку ви переглядаєте самостійно у будь-який зручний час. Доступ до всіх матеріалів відкритий одразу та залишається з вами назавжди. Домашніх завдань і дедлайнів у цьому форматі не передбачено, а рівень знань можна перевірити за допомогою фінального тесту.

«Новий формат дозволяє нам зачіпати вузькі теми та співпрацювати зі спеціалістами/ками, які не мають часу викладати постійно. Однак ми вигадуємо і f

продукуємо цільну, продуману історію, а ще доповнюємо її класними додатковими матеріалами — для тих, хто хоче розібратись у питанні глибше», — Аліса Бучнєва.

До перегляду вже доступні 6 курсів:

«Комікс-культура» — курс, який допоможе зрозуміти, чим є комікси. Історія, теорія і супергерої.

Куратор: Борис Філоненко — арт-критик, головний редактор видавництва IST Publishing, куратор гуманітарного блоку в Харківській школі архітектури.

«Сучукрліт: тенденції, теми, імена» — курс, який допоможе скласти враження про сучасну українську літературу. Про що говорять українські книжки світу і як їх правильно читати?

Кураторка: Богдана Неборак — головна редакторка The Ukrainians, менеджерка культурних проєктів, авторка подкасту «Взяла і прочитала».

«Телебачення: історія, формат і вплив» — курс про те, як телебачення змінило світ і саме себе. Дізнаєтесь, чому на ТБ все так погано.

Куратор: Юра Поворозник — журналіст, кінокритик, засновник медіа про кіно, серіали та поп-культуру Vertigo.com.ua. Головний редактор контенту SWEET.TV.

Три курси веде Максим Розенфельд — архітектор, дизайнер, доцент, історик архітектури. Автор проєктів «Архітектура і дизайн — вид із дивану», «Архітектура в кіно», «Історії про мальовані історії».

«Національний дизайн: від Британії до Японії» — курс про те, як сформувались національні школи дизайну. Відповідь на питання, звідки взялись «паризький шик» та IKEA.

«Точно не мультики: манга і аніме» — курс, який допоможе збагнути мангу та аніме. Історія, основи, ключові автори і твори.

«Історія дизайну» — курс про історію становлення дизайну, розвиток концептуальних засад професії, формування її філософії та ідеології, основні кризи та шляхи їх подолання.

Більше подробиць можна дізнатися за посиланням.