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Новини

Програма на підтримку жінок-підприємиць із ВПО стартувала в Мукачівському районі та в Хмельницькому

16 Травня 2023 0

У Мукачівському районі та Хмельницькому стартувала програма на підтримку жінок-підприємиць, які були вимушені переїхати з регіонів, що перебувають під обстрілами. Про це написали на сторінці ГО “Рада жінок Донеччини” у Фейсбуці.

Проєкт «Рівна участь», який ГО запускає спільно з ГО «Заходи», що допоможе жінкам створити або адаптувати власну справу під потреби приймаючої громади.

— Наші громадські організації запланували ряд заходів з підтримки жінок саме в тих регіонах, у які релокувались — це на Хмельниччину та Мукачівщину, — пояснили Varosh у “Раді жінок Донеччини”. — В інших регіонах цей наш досвід можливо і будемо поширювати, але вже згодом.

Тож у межах програми впродовж травня-червня учасниці відвідають 8 зустрічей за такими темами:

Участь у програмі можуть взяти жінки ВПО, наразі проживають у м. Хмельницький або у Мукачівському районі та зацікавлені в розвитку власного бізнесу.

Участь в програмі безкоштовна. Дедлайн подачі гугл-форми — 18 травня

Програма передбачає формат офлайн навчання. Організатори відшкодовують проїзд учасницям з громад Мукачівського району до м. Мукачево.

Графік навчання :

Varosh,

Фото: ілюстративне, Детектор медіа

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