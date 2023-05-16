Програма на підтримку жінок-підприємиць із ВПО стартувала в Мукачівському районі та в Хмельницькому

У Мукачівському районі та Хмельницькому стартувала програма на підтримку жінок-підприємиць, які були вимушені переїхати з регіонів, що перебувають під обстрілами. Про це написали на сторінці ГО “Рада жінок Донеччини” у Фейсбуці.
Проєкт «Рівна участь», який ГО запускає спільно з ГО «Заходи», що допоможе жінкам створити або адаптувати власну справу під потреби приймаючої громади.
— Наші громадські організації запланували ряд заходів з підтримки жінок саме в тих регіонах, у які релокувались — це на Хмельниччину та Мукачівщину, — пояснили Varosh у “Раді жінок Донеччини”. — В інших регіонах цей наш досвід можливо і будемо поширювати, але вже згодом.
Тож у межах програми впродовж травня-червня учасниці відвідають 8 зустрічей за такими темами:
Участь у програмі можуть взяти жінки ВПО, наразі проживають у м. Хмельницький або у Мукачівському районі та зацікавлені в розвитку власного бізнесу.
Участь в програмі безкоштовна. Дедлайн подачі гугл-форми — 18 травня
Програма передбачає формат офлайн навчання. Організатори відшкодовують проїзд учасницям з громад Мукачівського району до м. Мукачево.
Графік навчання :
Varosh,
Фото: ілюстративне, Детектор медіа
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.