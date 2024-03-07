Люди, які до 24 лютого 2022 року були далекі вій війни, найрізноманітніших професій, розповідають про те, як вони дізналися про початок війни, про рішення взяти до рук зброю, про пережиті емоції, біль та надію.

На NV відбулась прем’єра фільму “Аматори. Постання нації” про цивільних, які приєдналися до ТРО після 24 лютого 2022 року. Люди, які до 24 лютого 2022 року були далекі вій війни, найрізноманітніших професій, розповідають про те, як вони дізналися про початок війни, про рішення взяти до рук зброю, про пережиті емоції, біль та надію.

Тисячі українців долучилися до національного спротиву в складі Сил територіальної оборони ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Майже ніхто з них не мав військового досвіду.

“Ми свідомо не вибирали героїв за критерієм участі у знаменитих боях та визначальних подіях війни. Героєм є кожен, хто наважився взяти до рук зброю у дні вирішення долі української нації. В межах обраної мінімалістичної стратегії (у фільмі немає нічого, крім живої мови), подією стає сама людина, її неприховані емоції, відверті розповіді про сумніви та вибори перших днів”, — кажуть члени знімальної команди.

Автори Аматорів не редагували те, як хочуть бачити себе герої, не диктували їм у якому одязі їм бути та якою мовою спілкуватися.

Федір Шандор про участь у стрічці “Аматори”

Серед героїв стрічки — доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор УжНУ, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ, відомий світу як “професор з окопу” Федір Шандор.

— Дуже важлива стрічка і вона вже має свою архівну цінність, — сказав він у коментарі Varosh. — Фактично це буде першоджерело для дослідників російсько-української війни в майбутньому. Тобто питати людей треба не після війни, коли вже є певні усталені стереотипи, а тепер, коли всі спогади й думки свіжі і справжні, без надумок. Все зроблено дуже правильно — вчасно, логічно і зрозуміло.

Федір Шандор розповів, зйомки тривали близько трьох годин, усі учасники окремо чекали свого часу, щоб сісти перед камерою та розповісти про свої спогади, думки та емоції. На думку професора, варто чекати продовження проєкту — “Аматори-2”, тому що є ще чимало людей, думка яких цінна в ключі спогадів про участь у цій війні.

Матеріали зйомок передадуть до Інституту національної пам’яті

Продюсерами Аматорів виступили Володимир Бородянський (Об’єднання Українських Продюсерів, ОУП) та Ілона Шнейдер.

Прем’єра картини відбулась 23 лютого 2024 на телеканалі СТБ, а 24 лютого — на NV.

Продюсери фільму “Аматори” планують передати весь масив до Інституту національної пам’яті, він стане основою для робіт майбутніх кінематографістів, матеріалом для істориків.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: NV, Об’єднання Українських Продюсерів

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