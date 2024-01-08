Професійний дегустаційний винний конкурс «Червене вино-2024» відбудеться у Мукачеві

Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття оголосила про проведення у Мукачеві традиційного конкурсу «Червене вино-2024».

Конкурс відбуватиметься впродовж двох днів: 13 січня працюватиме дегустаційна комісія, 14 січня відбудеться нагородження переможців, розповів у коментарі Varosh голова Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття Олександр Гарновді.

Щорічний винний фестиваль «Червене вино» проводився у Мукачеві з 1996 року.

«Оскільки в країні триває війна, позиція виноробів незмінна: участь у фестивалях вони не беруть. Але з метою підтримки виноробства та для популяризації географічного зазначення «Вина Срібної Землі» вирішили провести захід у форматі виставки та конкурсу вина», – розповів Олександр Гарновді.

За його словами, закритий дегустаційний конкурс проводиться відповідно до правил Міжнародної організації виноградарства та виноробства OIV.

«Що означає закритий конкурс? Дегустатор оцінює вино, не знаючи виробника: йому озвучують лише сорт і рік виробництва вина. Кожен із дегустаторів виставляє оцінку у спеціальній програмі, далі бали сумуються і так визначаються переможці», – розповів Олександр Гарновді.

Подані на конкурс зразки вина, за його словами, оцінюватиме журі у складі 7 експертів-дегустаторів, серед яких буде троє членів спілки сомельє України, двоє професорів із Одеси та по одному представнику з Угорщини та Словаччини.

Як указано в регламенті заходу, заявки на конкурс приймаються до 11 січня.

Оцінювання вин здійснюватиметься за наступними категоріями:

Ігристі вина

Білі вина

Червоні вина

Рожеві вина

За словами Олександра Гарновдія, зазвичай, в середньому, на розгляд журі надходить близько 100 заявок від виноробів.

Varosh,

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради у Фейсбуці

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