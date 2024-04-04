Практичну лекцію про дрони проведуть у Мукачеві

10 квітня у Мукачеві ГО «КЕТ» організовує відкриту лекцію для всіх охочих про дрони, їх схожість і відмінність та особливості застосування фронті.

Як розповів у коментарі Varosh голова ГО «КЕТ» Максим Адаменко, метою лекції є впорядкувати розуміння людей про особливості різних типів дронів та показати, на що саме йдуть донати тих, хто регулярно на дрони донатить.

Під час заходу двоє спікерів – Петро Керечанин та Віктор Віктор, які самі виготовляють дрони для військових – розкажуть для присутніх про безпілотники та з чого вони складаються, як дрони збирають і як ними керують. Раніше вони вже проводили подібний просвітницький заклад в одній зі шкіл міста, тепер же розширюють формат і проведуть лекцію для всіх охочих, насамперед – дорослих містян.

«Тема дронів нині – постійно на слуху, але люди часто розуміють інформацію по-своєму. У декого є враження, що дрони може збирати хоч хто, інші вважають, що це – зброя, і прості люди їх не можуть збирати. Тому ми хочемо детально розібрати всі питання, пов’язані з дронами», – розповів Максим Адаменко.

Для того, аби лекція була максимально практичною та прикладною, організатори зібрали найпоширеніші питання щодо дронів і передали їх діючих військовим, які з дронами працюють. Записані на відео відповіді військових транслюватимуть під час заходу.

Так само на великому екрані демонструватимуть ознайомче відео про комплектацію безпілотників, види й моделі дронів їхні характеристики. Додатково покажуть відео результатів роботи дронів на фронті.

«Це буде не якась інженерно-технічна лекція, вона розрахована на широкий загал, в першу чергу, на дорослих, оскільки саме вони більшою мірою є донаторами. Тож вони мають розуміти та усвідомлювати доцільність використання їхніх коштів на закупівлю чи збірку дронів», – сказав Максим Адаменко.

Насамкінець прямо у залі планують запустити FPV-дрон, аби підсилити ефект присутності.

Лекцію попередньо хочуть записати на відео, аби опісля воно було доступним для перегляду для всіх зацікавлених темою дронів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Дмитро Ларін, УП

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